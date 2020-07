Las Papas: Buscan solucionar irregularidades de alumnos

Autoridades del Ministerio de Educación visitaron el poblado de Las papas -distrito Fiambalá-, buscan solucionar el grave inconveniente que presentan 11 alumnos de nivel medio que al cerrarse el ciclo básico que funcionaba en esa localidad tienen graves inconvenientes de documentación que acrediten los años cursados, y por tal motivo no son recibidos en otras escuelas donde buscan continuar educándose.

El hecho tomo estado público cuando los propios padres, hicieron conocer a través de los medios de comunicación de esta situación de la que se mostraron preocupados porque sus hijos no eran inscriptos en otras escuelas, donde le exigían boletín de calificaciones, certificado analítico, o copia del libro matriz de la escuela donde estaban cursando. “Nos piden documentación que desde la escuela no nos dan y nuestros hijos no son inscriptos y pueden perder el año lectivo”, habían manifestado.

El secretario de gestión educativa, Prof. Miguel Arroyo, dijo “Nos enteramos por los medios de esta situación, el Ciclo Básico de la Escuela Primaria N°38 de la localidad de Las Papas, debería haber cerrado en el 2017, bajo una situación irregular lo dejaron funcionando, y por eso es como que están excluidos del sistema, pero he solicitado que se reconstruya el trayecto escolar de los alumnos para encontrarles una solución, que le vamos a dar a la brevedad” dijo el funcionario.

Los supervisores Beatriz Martínez, Luis Bazán y Eliana Chayle, esta última referente del Ministerio de Educación en el Departamento Tinogasta, se reunieron la semana pasada con los padres de los alumnos afectados por esta situación.

“Tuvimos reunidos con las padres y el actual director, el ciclo básico ya no funciona desde este año, hemos hecho un informe y elevado a la superioridad de la realidad de estos alumnos, además pasamos por la escuela secundaria de Palo Blanco, donde se elaboró un acta para que los chicos sean inscriptos como alumnos condicional en la escuela hasta que educación soluciones toda esta situación y de esta manera no pierdan el año lectivo y trasmitir tranquilidad a los padres” dijo la supervisora Beatriz Martínez.

De esta manera se espera que pronto la solución definitiva aparezca y que los padres y alumnos tengan la tranquilidad que el estado les garantice el derecho a educarse.