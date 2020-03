La Provincia escalonará el pago de sueldos a los empleados públicos

Ya cumplido el octavo día de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el Gobierno continúan desarrollando ejes de acción. Con el objetivo de evitar la aglomeración de personas, se avanza en escalonar el pago de haberes de los empleados públicos. Así lo confirmó el gobernador Raúl Jalil.

En primer lugar, el mandatario se refirió a la posible extensión de parte de Nación de la cuarentena total. En diálogo radial, el jefe de Estado aseguró que se adherirá a toda norma que disponga la administración federal: “Si la norma nacional dice que son 14 días más, hay 14 días más en Catamarca”.

En tanto indicó que, por la complejidad de la situación donde se prioriza cortar con la cadena de contagio del Covid-19 (coronavirus), “vamos a pagar los sueldos de forma escalonada”.

“Nos vamos a reunir con el ministro de Hacienda para ver la forma de escalonar los haberes de los trabajadores del sector público. La medida va a ser para evitar que la gente se amontone en los bancos”, explicó Jalil.

Sobre este eje, instó a los ciudadanos a tomar los recaudos necesarios y llevar elementos de prevención. Es decir, el barbijo. En este sentido, explicó que se tomó la medida de obligatoriedad de ese elemento porque “tenemos que hacer todo lo que se pueda hacer, es importante que cortemos la cadena de contagio”.

En tanto, se refirió a las disposiciones de algunos intendentes en los controles prohibiendo el acceso de tránsito pesado. Al respecto, aseguró que los jefes comunales “entendieron que los alimentos deben fluir para que no haya desabastecimiento” y que para ello se elaboró un protocolo de actuación sanitaria.

“Primero pensamos en la Salud, luego economía”, dijo para adelantar que desde el Gobierno, tras una reunión con la Unión Comercial, se elaborará un decreto “para los comercios que tuvieron afectación total en su actividad no paguen impuestos”.

“Vamos a trabajar en una ley para determinar una nueva alícuota de los impuestos provinciales para las actividades afectadas”, señaló. Eso sí, rescató que aquellos que sí continúan funcionando dentro del aislamiento “sí paguen los tributos”.

Por otra parte, habló del decreto que prohíbe el corte de los servicios públicos. En este sentido, Jalil observó que “si los empleados públicos y los trabajadores privados están en condiciones de pagar el agua y la luz, que lo hagan”. Sucede que se apunta a que “el Estado tenga fondos para quienes se vieron afectados por el paro de su actividad”.

“Le pido a los catamarqueños que sean conscientes, que no existan las avivadas, los que puedan pagar la luz, ingresos brutos, que lo hagan y a los que no pueden porque la actividad cayó que no lo hagan”, dijo.

Asistencia

El Gobernador aseguró que el presidente Alberto Fernández ya envió un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) y la ayuda del Consejo Federal de Inversiones (CFI). No obstante, mencionó que el monto recibido de asistencia económica “no es mucho comparado a la caída” de recursos de coparticipación. “Por ahora nos permite pagar todos los sueldos”, expresó el jefe de Estado.

Así, indicó que llegaron al Ejecutivo unos $71 millones. Sin embargo, deslizó que la Provincia asistió por más de $100 millones a los municipios. Es decir, una diferencia negativa de $29 millones.

Finalmente, indicó que a través de OSEP se compraron insumos por $50 millones a los que se suman lo que va adquiriendo el ministerio de Salud. “Se creó un fondo especial de $300 millones para todas las compras y ayudas a intendentes”, explicó el mandatario para remarcar que “avanzamos lo mejor posible en medio de la crisis y en eso agradecemos al presidente por el apoyo. Estamos relativamente preparados para lo que va a pasar, porque todavía no conocemos del todo a este virus”.