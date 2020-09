La Provincia destina más de 100 millones por mes a brindar contención social

En la jornada de ayer, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil realizó una visita y recorrido por los trabajos que se ejecutan en la Casa de Gobierno; oportunidad en la cual mantuvo diálogo con la prensa y se refirió, entre otras cosas, a los fondos que se utilizan para asistencia social.

En materia salarial y sobre si el techo de incremento es el 21 por ciento, el Gobernador consideró que se está hablando con los gremios, para luego señalar que “gastos que no teníamos previstos, como la cantidad de bolsones, el subsidio a la terminal, las becas a la gente de cultura, a la gente de folclore, al turismo, la cantidad de impuestos que no vamos a recaudar por temas de turismo, más o menos, el Estado está gastando 100 millones por mes para contención social que no lo teníamos previsto”.

Ante esto, el primer mandatario reiteró su agradecimiento al presidente, Alberto Fernández porque, según expresó, envía el IFE, el ATP y el plan Alimentar.

Respecto al presupuesto nacional, Jalil dijo que el mismo “es austero”, mientras que sobre el dólar y el CEPO, consideró que “la Nación está manejando bastante bien todos, creo que vamos a tener buenos anuncios”.

Por otra parte, el gobernador Jalil fue consultado por el pedido de informe de la oposición respecto a los sorteos de la Caja de Crédito Provincial para la construcción de viviendas, señalando que “fue un sorteo que fue televisado, la verdad que lo hizo Capresca, yo en un momento pensé que a las 800 personas que estaban con terrenos le íbamos a dar el préstamo y lo estamos evaluando, fue un sorteo”.

