La carta de Dalma: “Te voy a amar y defender toda la vida”

Dos días después de la muerte de su papá, Dalma Maradona rompió el silencio a través de las redes sociales. Le dedicó a Diego un desgarrador posteo en Instagram que acompañó con una foto muy simbólica. En la imagen, ella de chica le pone margaritas al futbolista en las medias. La escena precede a una icónica postal del jugador, entrenando para el Nápoles con las flores que le había puesto entonces su hija.

“Estoy destruida, pero voy a salir adelante”, le prometió a su papá. Además, afirmó: “Te voy a amar y defender toda la vida”.

Para una mujer, la muerte de un padre tal vez sea uno de los hechos más desgarradores de la vida. Y la despedida, una de las situaciones más difíciles. El texto de Dalma, la más grande de las hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe, da cuenta de todo ese dolor. El ídolo mundial, el inigualable, “el más humano de todos los dioses”, como lo describió Eduardo Galeano, es para “las nenas” el papá, el mejor, el hombre único y adorado, al que van a amar y defender toda la vida.

“Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos”, afirmó Dalma en medio de una angustia inconmensurable. Por eso, se apoyará en “el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante”. La nena ya no tendrá las videollamadas con su abuelo, pero sí escuchará de su familia las mejores anécdotas del hombre de carne y hueso y del futbolista que se convirtió en D10s: “Le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre. Igual ya te ama. Porque tenías eso: no hacía falta mucho para amarte”.

Diego Maradona murió el miércoles a los 60 años en la casa donde se recuperaba de la operación por un hematoma subdural. Las últimas horas de vida están bajo investigación. El jueves a la madrugada empezó el velatorio en la capilla ardiente montada en la Casa Rosada. Dalma, Gianinna, Jana, Claudia y los más cercanos de los Maradona lo despidieron en una ceremonia íntima. A las 6 de la mañana, las puertas de la Casa de Gobierno se abrieron para las miles de personas que llegaron al microcentro con la intención de darle el último adiós al ídolo. Cerca de las 20, los restos fueron enterrados en un cementerio privado de Bella Vista junto a los padres, Doña Tota y Don Diego.

El mundo siguió el minuto a minuto de la despedida a Diego. Muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos. Para Dalma y Gianinna es papá, a quien van a amar y extrañar siempre: “La vida es un ratito, así que nos vemos pronto”.

El texto completo de Dalma Maradona

Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no … Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño, pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos! Como me pediste siempre, voy a cuidar de “la jabru” y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando “Y COMO ES EL” para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! Te amo papá! Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte…

Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito así que nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre! ❤