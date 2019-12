Kicillof dijo “haiga” y desató las burlas en las redes

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de una entrevista anoche en el programa Debo Decir, pero su participación quedó marcada por un furcio lingüístico: dijo «haiga» en vez de «haya«, y lo salieron a matar en las redes.

«Si no hay un mango partido al medio, lo que ‘ haiga’ para el que más lo necesita«, lanzó el ex ministro de Economía en charla con Jorge Rial, y en Twitter no pasó desapercibido.

Entre los mensajes también se colaron algunos en defensa de Kicillof, sobre todo de personas que atacaron al expresidente Mauricio Macri.