Fiambalá: Paulón sigue ‘ninguneando’ a la Presidenta del CD

Lo que se supone que en épocas de democracia y frente una pandemia que incita a recapacitar, unirse, y tolerarse entre personas civilizadas que tengan pensamientos o ideologías distintas; en Fiambalá ocurre todo lo contrario a lo mencionado en una total bajeza y falta de respeto a las instituciones, investiduras, al género femenino y a las personas elegidas por la mayoría de la voluntades de la población, cuando la Presidenta del Concejo Deliberante Rosana Carrizo, quien al apersonarse al edificio municipal para subrogar a la intendente Roxana Paulón durante su ausencia; al llegar la edil al municipio se encontró con “todas las puertas cerradas, con llave” y nadie que pudiese dar una explicación coherente a tal situación.

Carrizo en dialogo con una radio fiambalense manifestó que arribó al municipio antes de las 8 de la mañana y al encontrar todo cerrado, esperó en la vereda y como nadie llegó a abrir las puertas del municipio, se dirigió hasta la Comisaria Fiambalá en donde dejó asentado bajo una exposición todo lo sucedido, para luego realizar su trabajo de primera mandataria a cargo en el CD.

“No es la primera vez que tienen una actitud como está. En otra ocasión lo que no me abrieron fue la puerta del despacho, que también estaba con llave, tuve que ‘exigir’ al Secretario Privado que abra, y cuando le pedí explicaciones, primero me dijo que lo disculpara y luego me señaló que eran directivas de que venían de arriba”, dijo.

Cabe mencionar que el Concejo Deliberante de Fiambalá por primera vez en la historia local tiene distinto signo político al partido gobernante municipal, y esa diferencia política es la causante de que produzcan “chicanas” como sucedió el pasado viernes, lo cual la población ya comenzó a conceptuar cada acción abominable que a menudo vienen sucediendo en todo el distrito Fiambalense.