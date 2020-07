El intendente capitalino, Gustavo Saadi, consideró ante la aparición de nuevos casos de COVID-19, que “es necesario volver de inmediato a una cuarentena estricta, porque no podemos correr el riesgo de extender la cadena de contagios. El virus se transmite por contacto directo entre personas, por eso debemos restringir la circulación”.

El jefe comunal sostuvo que “es una situación que no nos agrada, pero en estos momentos debemos tener muy claro que la prioridad excluyente es cuidar la salud de la población, ya que si no cuidamos la salud no va a haber posibilidad de reconstruir absolutamente nada”.

“Creo que se debe volver a la fase uno pero con las restricciones iniciales, con controles más fuertes en el ingreso de camiones, testeando uno por uno, cerrando las fronteras provinciales al menos durante tres semanas y crear centros de aislamiento y atención de casos sospechosos; para recuperar la certeza de que el virus no circula en Catamarca”, señaló el intendente al recordar que “el aislamiento social es el método más efectivo para frenar al virus, y en ese punto coinciden los más prestigiosos infectólogos y profesionales de la salud del país”.

Saadi indicó que “conozco y entiendo perfectamente la situación de nuestros comerciantes y emprendedores, como también monitoreamos de manera constante las necesidades de los vecinos, pero debemos realizar este sacrificio por el bien de todos, y garantizar la presencia y la ayuda del Estado para que en ningún hogar falte un plato de comida”.

Apuntó además que “vamos a hacer todo lo necesario para acompañar a los dueños de los locales que no pueden abrir, y vamos a asegurarnos de que puedan recuperarse en el menor tiempo posible, pero ahora es esencial interrumpir la cadena de contagios”.

“La situación es compleja, y estoy convencido de que debemos actuar ahora y no esperar que el cuadro se agrave más para tomar las medidas que corresponden”, agregó el intendente, para insistir finalmente que “es vital que todos respetemos las normas y nos comportemos con máxima responsabilidad social para cuidarnos entre todos”.