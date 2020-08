Es delicado el estado de salud del joven de Rio Grande

De acuerdo a la última información oficial, el joven Román López (24), oriundo de la lejana localidad de Rio Grande, distrito Fiambalá; luego de haber sido trasladado por casi 20 horas por zona montañosa en la Cordillera de San Buenaventura, con temperaturas extremas bajo cero y en condiciones muy precarias; luego de esa peripecia y con la colaboración del personal de la Comisaría de Fiambalá, fue llevado al Hospital Dr. Luis Agote de esta ciudad, desde donde se decidió derivarlo a la ciudad de Tinogasta por el cuadro de salud que presentaba y luego de empeorar su salud, finalmente se lo trasladó al Hospital San Juan Bautista de la Capital Provincial de Catamarca.

Desde ese centro de salud se informó que Román López es un paciente que ingresó con un cuadro severo de deterioro del sensorio, convulsiones y mal estado general, por lo que ingresó inmediatamente en ARM (Asistencia Mecánica Respiratoria), previa inducción a un coma farmacológico. Además se le realiza TAC (Tomografía Axial Computada) de Cerebro y Tórax, dando como resultado la TAC de Tórax que López reveló una neumonía, por bronco aspiración y su estado de salud es reservado.

A raíz de toda la situación vivida, familiares reciben la solidaridad de la población y al mismo tiempo expresan la abominación por el abandono en el que se encuentra la lejana población de Río Grande.

Realizando un breve repaso, Román López vivía cuidando caprinos en el paraje ‘Corral Colorado’, lugar en donde lo encontró uno de sus hermanos en mal estado de salud. A raíz de ello, (el hermano) decidió trasladarlo hasta el puesto ‘La Estancita’ -ambos a más de 4.000 m.s.n.m.-, con difícil acceso y en el único medio de traslado que es una mula, del que sufrieron una caída.

“A mi hermano lo encontré enfermo en el puesto el ‘Corral Colorado’, a 4 mil metros sobre el nivel del mar. Yo lo cargué junto con otro hermano a lomo de mula a mi hermano enfermo hasta el puesto ‘La Estancita’, de noche, por medio del río, ahí estaba mi papá con mis hermanas y de ahí envié a mi otro hermano a buscar auxilio a Río Grande. Él volvió a las 3 de la mañana del día de ayer con los únicos 3 obreros municipales y de ahí lo cargamos en una angarilla, que sería una especie de camilla improvisada, por medio de los cerros, llegamos a las 14:00 horas a Río Grande a donde ya había algunas personas de Tatón que nos ayudaron hasta donde estaba la ambulancia, ya eran las 21:00 horas, hasta ese momento a mi hermanito ya le dieron como 10 convulsiones. La única asistencia fui yo con algunos medicamentos y para tomarle la presión, ´porque acá ni medicamentos mandan´, y de autoridades presente estaba Delegado de acá de Río Grande. Caminamos toda la noche entre ida y vuelta y del momento en que lo cargamos en angarilla caminamos 14 horas. Ahora él se encuentra bajo atención Médica en el Hospital San Juan Bautista de San Fernando del Valle de Catamarca. Por eso yo quisiera por lo menos un contrato, varias veces me tocó salir en la noche caminando a auxiliar a los puestos cuando alguien está enfermo. Yo hace 6 años perdí a mi madre también en el puesto, la agarró la centella (un rayo) y quedé huérfano con mis hermanitos chicos, así que ya casi que me estoy rindiendo de tanto esperar que el gobierno se acuerde de nuestro pueblo y de mí, soy el Agente Sanitario Raúl López. Soy Agente Sanitario, hace 14 años que vengo luchando para que me den un contrato por ahora soy el único personal de salud en este lugar, a mí me pagan del Ministerio una beca de $ 10.000 cada dos o tres meses o cuando quieren y me exigen a trabajar. Al enfermero lo trasladaron a Fiambalá así que quedé sólo en este recóndito lugar y a nadie se le mueve un pelo. Sin un camino en condiciones para circular en un vehículo y un Estado ausente es lamentable”, dijo para el sitio ‘Hualfín INFO’.

Elabaucan