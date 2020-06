El ministro Trotta finalmente confirmó la vuelta a clases

La vuelta a clases es un tema que mantiene en vilo a padres y docentes por eso este martes el ministro de Educación, Nicolás Trotta, habló sobre un posible regreso a las aulas para luego de las vacaciones de invierno en al menos un 85 por ciento del país y de forma escalonada, siempre respetando los estrictos protocolos sanitarios y de distanciamiento social.

“La vuelta en gran parte del territorio nacional está en caminada. Venimos trabajando a paso firme en el desarrollo de protocolos para disminuir la posibilidad de contagio en las escuelas. Creemos que luego de las vacaciones de invierno vamos a tener todo listo para el regreso”, aseguró el ministro Trotta.

Esto incluye, según detalló el Ministro, que las escuelas estén preparadas para la prevención con cuestiones básicas de higiene, que el distanciamiento social esté asegurado mediante protocolos y que haya consenso, lo que implican derribar los lógicos temores de la comunidad educativa de volver a las aulas.

“Venimos conversando con ministros, sindicatos y familias para que en agosto un 85% del país vuelva a la escuela de manera escalonada, no todos los días al mismo tiempo”, adelantó el titular de la cartera de Educación. En cuanto a la situación particular del AMBA, dijo que “hasta que no haya un descenso de contagios es difícil imaginar el regreso”.

En Argentina, las clases se suspendieron apenas 13 días después del primer caso de coronavirus. Para el Ministro, esto “permitió reducir de manera drástica la circulación del virus”. En ese sentido, advirtió y puso énfasis en que, de no tomarse los cuidados y las medidas correctas, “los niños se pueden transformar en multiplicadores de contagio”.