El gobierno descartó por completo un aumento salarial para estatales

El gobernador Raúl Jalil señaló que “no hay ninguna posibilidad” de otorgar un incremento salarial a los trabajadores estatales de la provincia y aseguró que la prioridad del Gobierno, en este momento, es que se recupere el sector privado.

“Lo que tiene que entender el sector público es que hay que ayudar a los privados porque son los que van a mantener el sistema porque si no, no hay nadie que pague impuestos, porque no hay actividad privada” señaló el mandatario.

En esa línea, diferenció a los trabajadores estatales de los privados: “Los empleados públicos, yo me incluyo y esto sucede no solo en Catamarca sino en todo el mundo, hoy tienen un paraguas porque tienen una seguridad jurídica, pero hay mucha gente que está en la intemperie. Y hoy, lo que le preocupa a nuestro Gobierno es la gente que está fuera, en la intemperie. Por eso le digo a los sindicatos y a la sociedad que tengamos consciencia de qué profunda es esta crisis”.

En el marco de la conferencia de prensa, en la que se anunció un amplio paquete de medidas destinadas al sector privado, también se refirió a las reformas en la Justicia, que llevó adelante el oficialismo y que intentará plasmar en una reforma de la Constitución provincial y remarcó que los jueces, al igual que lo hacen los gobernadores los 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, deberían dar cuenta de su labor, al menos una vez al año.

Por otra parte, respecto de la desconfianza que dice la oposición que hay sobre el oficialismo y que impediría avanzar en una enmienda constitucional, Jalil recordó que a la ex gobernadora Lucía Corpacci no le creían cuando quería limitar las reelecciones a solo dos períodos y señaló que eso sucede con él ahora.

Sin embargo, insistió en que están dadas las condiciones para la reforma y pidió que se incluya, en un hipotético núcleo de coincidencias básicas, una limitación respecto del gasto en personal permanente y no permanente que puede realizar el Estado, tal como está estipulado en la Carta Orgánica de la Capital.

Por último, adelantó que esta semana, firmará un decreto estableciendo algunas restricciones respecto de las formas de convivir en el marco de la pandemia, para evitar brotes de contagios.