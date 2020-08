El FMI celebró el acuerdo alcanzado entre la Argentina y los acreedores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los principales grupos de acreedores de deuda emitida bajo ley extranjera, que le permitirá a la Argentina reestructurar compromisos por alrededor de US$ 63.500 millones.

La directora Gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, consideró hoy como un paso muy significativo el principio de acuerdo sobre la deuda alcanzado por la Argentina y los tres principales grupos de acreedores del país.

En ese marco, Georigieva felicitó al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a los bonistas.

“Felicitaciones al presidente @alferdez, al ministro @Martin_M_Guzman y a los principales grupos acreedores de Argentina por llegar a un principio de acuerdo sobre la deuda del país”, afirmó Georgieva en su cuenta de Twitter.

