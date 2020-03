Desde hoy nadie puede salir a la calle sin barbijo

La disposición fue confirmada por el Ministerio de Salud de la provincia. “A partir del viernes 27 de marzo será obligatorio el uso de barbijo para todas la personas que tengan que salir de sus domicilios”, señalaba el comunicado.

La medida vale tanto para quienes deban salir para adquirir elementos de primera necesidad como para los que tengan permiso para circular.

Sanciones y multas

Quienes no utilicen barbijos ni cumplan el aislamiento, la multa -más allá de las acciones correspondientes al fuero penal- ascienden a 200 mil pesos para las personas alcanzadas por el artículo 7 del DNU 260/2020 que no cumplan con las medidas de esa normativa, y 50 mil pesos para las personas no alcanzadas por el artículo 6 del DNU 297/2020, que estipula el aislamiento social preventivo obligatorio para todos.