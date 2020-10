COVID en Catamarca: Detectaron 15 contagios nuevos, uno de ellos es menor

Ayer, la provincia volvió a registrar más de una decena de contagios de Covid-19, en lo que en principio podía ser el último día en el que regía el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio con las restricciones que estableció el Decreto N° 1695 emitido el 22 de septiembre. Ese instrumento legal puso como fin de esa etapa al 11 de octubre, con la posibilidad de prorrogar ese plazo, aunque hasta el momento, el Ejecutivo no emitió ningún decreto en consecuencia.

Hasta anoche, se informó de 15 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia, elevando el total acumulado de contagios detectados a 358.

De los 15 casos positivos detectados ayer, el COE comunicó que 14 fueron procesados por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud, y 1 por un laboratorio privado a través de pruebas de antígeno.

Los nuevos contagios corresponden a Capital (11), Valle Viejo (1), Paclín (1), Capayán (1 – nodo del Servicio Penitenciario) y Antofagasta de la Sierra (1 – empresa minera). De esos casos positivos, 13 corresponden a contactos estrechos de casos confirmados previamente y 2 se encuentran en estudio epidemiológico.

Desde el COE señalaron que uno de los contagios detectados ayer es una persona menor de edad, que se encuentra en buen estado general de salud e internada junto a su madre, en el sector de aislados respiratorios del Hospital de Niños “Eva Perón”.

Por otra parte, hasta anoche, no se registraron nuevos pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 176 casos se consideran casos activos.

En este sentido, las autoridades aclararon que el viernes 9 de octubre, “se reportaron 7 casos recuperados, pero por un error en la sumatoria total, la información oficial da cuenta de un caso menos en el total. La sumatoria de casos recuperados para esa jornada es de 174”.

Respecto de la ocupación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Malbrán, el informe oficial indicó que tiene un solo paciente, que se trata de un caso positivo ya informado, que permanece con asistencia mecánica respiratoria.

El COE recomendó a toda la población no minimizar síntomas y, ante cualquiera de ellos, comunicarse a los teléfonos del SAME. A aquellas personas en aislamiento, se les indica no romperlo, aún teniendo PCR con resultado negativo.

Respecto de la continuidad o no del DISPO, tal como rigió desde el 22 de septiembre, desde el gobierno señalaron que la Provincia estaba aguardando que Nación emita el nuevo decreto de extensión del DISPO para poder emitir el propio. Cabe recordar, que Catamarca no fue incluida entre las provincias que tendrán circulación restringida.

Por ese motivo, también se aguarda el decreto provincial para saber si se avanza con más habilitaciones y se pone en funcionamiento el sistema sanitario “semáforo”, que anticipó el gobernador Jalil y la ministra de Salud, Claudia Palladino.