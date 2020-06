Covid-19: Desde hoy se restringen todos los ingresos a la provincia

Ayer, el Comité Operativo de Emergencia (COE) informó que desde hoy y por siete días se cierran los puestos camineros, salvo para servicios esenciales con el correspondiente control epidemiológico. Las nuevas medidas complementarias que se decidieron en la etapa de distanciamiento social preventivo, según dio a conocer el COE, tienen por objetivo sostener la realidad epidemiológica actual de la provincia.

En relación con el ingreso de material esencial, las autoridades del COE detallaron que los transportes de mercadería, proveeduría de farmacia y combustible serán considerados excepciones en el marco de las medidas complementarias. De igual manera, se considerarán como excepciones los servicios esenciales que sean probados como tales.

Al respecto, Hernán Martel, vocero del COE, señaló: “Catamarca ha avanzado con la flexibilización de un 90 por ciento de las actividades en todo el territorio. A pesar de todo, tenemos que tener en cuenta las disposiciones del ministerio de Salud de la Nación y entender que debemos restringir el ingreso de personas que provengan de los lugares que el organismo ha oficializado como zonas de transmisión comunitaria, con el objetivo de sostener los niveles de flexibilización que hemos alcanzado hasta ahora”.

Las autoridades enfatizaron que Catamarca permanecerá en la etapa de distanciamiento social preventivo, pero reforzando los controles generales.

Reforzarán controles

En la jornada de ayer, las autoridades remarcaron que se reforzarán los controles en lugares sociales como bares y restoranes. El objetivo es que estos establecimientos sigan con rigor el protocolo de trabajo establecido hasta ahora, respetando el horario de cierre a las 12.00 y solo al 50 por ciento de su capacidad.

Además, se mantienen las medidas para las actividades deportivas grupales con un máximo de 10 personas y solamente hasta las 23.00.

En este sentido, las autoridades señalaron: “El incumplimiento de los protocolos de seguridad y sanidad conlleva sanciones. Llegar a esta etapa no ha sido un camino sencillo y depende de todos los catamarqueños seguir así. No estamos exentos de tener casos y no podemos bajar la guardia en este momento”.