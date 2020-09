COVID-19: Belén cuenta con 4 camas en terapia intermedia y 4 respiradores

Ante el regreso a la DISPO, el interior de la provincia sigue resistiendo con el precario sistema de salud. Tal es el caso de la ciudad de Belén, que tras registrar 10 casos positivos de coronavirus y más de 400 personas en aislamiento, ponen en evidencia las falencias del sistema de salud, ya que cuentan con escaso personal de salud, un solo terapista y pocas camas disponibles para atender la problemática del departamento.

El intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos dijo que está situación “genera angustia y que no serán días fáciles: Hay muchas personas aisladas por contactos estrechos. Todos los infectados son asintomáticos y no presentan complicaciones de salud”, por lo que no descartó seguir en Fase 0.

“Lo bueno de esto es que estamos unidos y trabajando en conjunto entre el municipio, el Hospital Zonal de Belén y las fuerzas de seguridad (policía y gendarmería), tratando de informar todo lo que va sucediendo”, dijo el jefe comunal, quien no descartó la extensión del aislamiento en todo el departamento.

En cuanto a las personas infectadas, Ríos, declaró que al ser asintomáticos todos se encuentran cumpliendo el aislamiento en sus respectivos domicilios y que el municipio alquiló un hotel para que las familias de los casos positivos puedan utilizar los baños y la cocina.

En caso de agravarse la situación epidemiológica local, el hospital zonal “cuenta con 4 camas en terapia intermedia y 4 respiradores”. Ante ello reveló que el protocolo que maneja el municipio establece que las personas asintomáticas cursen la cuarentena en sus domicilios o ir a un lugar de aislamiento, en caso de las personas con síntomas leves lo harán en el hospital zonal de Belén y en caso de complicaciones serán trasladados hasta el hospital Malbrán.