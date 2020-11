Corpacci sobre el traspaso de los IES: “Nunca lo terminé de entender”

La ex gobernadora y actual diputada nacional, Lucía Corpacci, se refirió ayer a diferentes aspectos de la política nacional y provincial y, si bien remarcó que no existe ninguna interna dentro del peronismo catamarqueño, sí dejó en claro que hay políticas implementadas por el gobernador Raúl Jalil que no comparte o, en algún punto, aún no entiende.

La legisladora nacional sostuvo que el oficialismo provincial está unido y que no es momento de generar internas. Las declaraciones de la exmandataria provincial se dan en el marco de las diferencias que se dieron en la Legislatura provincial en algunos puntos, como la intervención o no al Municipio de Corral Quemado o el traspaso de los IES, entre otros.

“Esto de generar las internas, de corpaccismo, jalilismo es más de afuera que de adentro. Yo no tengo ningún problema con el gobernador, defiendo este gobierno y lo voy a defender porque es de mi espacio político y no se puede pretender que un gobierno dé respuesta a todas las necesidades, en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo”, remarcó Corppaci. En esa línea, pidió dejar cualquier disputa partidaria de lado porque “no es momento de que nadie se pelee con nadie, es momento de que estemos más juntos que nunca, hasta la oposición debería estar ayudando. Creo que no se toma dimensión de la gravedad de la situación en que está el mundo, el país y la provincia”.

Sin embargo, al ser consultada por algunas de las medidas que fueron cuestionadas durante la gestión de Jalil, la diputada manifestó sus diferencias, aunque siempre aclarando que respetaba las decisiones que tomaba el gobernador.

El punto donde más se explayó fue el cambio de destino de la fábrica de alfombras y exposiciones artesanales que incluyó la demolición de parte de la ex-Manzana de Turismo, lugar que su gestión había destinado una importante inversión. “Yo lo hablé con el gobernador porque a mí me llamó mucho la atención todo el hecho, desde que demolieran la Manzana, de que no saliera nadie de Turismo previamente a explicar de qué se trataba. Yo estaba un poco molesta porque ahí en la Manzana de Turismo están los artesanos, pero él me dijo que los artesanos van a estar mejor, que está remodelando la Casa de Gobierno para que estén ahí, que van a estar jerarquizados, que van a tener un espacio muy cerquita donde circula la mayor cantidad de gente”, explicó.

“Yo podría decir que no es lo que yo hubiera deseado porque cuando uno lo planificó, lo hizo pensando que eso era lo mejor, pero le reconozco al gobernador que puede tener genuinamente otra mirada y esa mirada puede ser válida, aunque yo no la comparta totalmente. No se puede decir si está bien o mal, es una mirada distinta”, añadió.

Aunque reconoció que se perdió una importante inversión, consideró que “a veces, es preferible perder dinero, pero tener algo que el gobernador lo considera como que es urgente”, en referencia al centro de monitoreo que se instalará en el emblemático edificio.

Respecto del traspaso de los IES al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica, sostuvo que “nunca lo terminé de entender”. “Le pregunté al gobernador, el me empezó a explicar, después no sé quién vino, nos interrumpió y no me lo terminó de explicar. Les pregunté a algunos diputados y me dijeron que tampoco terminan de saber claramente cómo es, pero es un tema del que no me atrevo a hablar porque, de verdad, no lo entiendo”, añadió.

Sobre el acuerdo para reparar el Estadio Bicentenario, sostuvo que durante su mandato, nunca obtuvo la respuesta de la Justicia y tampoco pudo sellar un acuerdo con la empresa Capdevila. “Esto Raúl siempre dijo que él lo iba a arreglar, si no lo hubiera hecho, dirían que no cumplió con su palabra. Si era el mejor acuerdo, peor acuerdo, depende siempre de quién lo mire. Para mí, no es prioridad, menos que menos en este momento porque pensar que uno va a hacer eventos deportivos masivos ahora, la verdad, que creo que no. Pero él habrá llegado a un acuerdo, que yo desconozco cuál es, pero que a lo mejor es conveniente y le cerraron los números para poder arreglarlo.

Por último, coincidió con los gremios que consideraban que el proyecto de Reforma del Estado no era tal y dijo que hubo un error de comunicación por parte del Gobierno. “Cuando uno mira lo que era la Reforma del Estado, mucha reforma no había. Yo creo que fue un desgaste innecesario”, apuntó y consideró que fue muy mal titulado y ni siquiera era reforma laboral”.