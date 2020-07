Coronavirus en Catamarca: 15 de Capital, 4 de Andalgalá y 1 “repatriado”

El ministro de Seguridad, Hernán Martel; la ministra de Salud, Claudia Palladino; y el ministro de Comunicación, Guillermo Andrada, brindaron una conferencia para aclarar la situación epidemiológica de Catamarca.

Palladino indicó que los 20 casos confirmados en el día de hoy surgen de la vigilancia epidemiológica de los contactos estrechos del primer caso (el camionero, diagnosticado el viernes 3) de su familia que fueron investigando. 15 son casos estrechos, 4 transportistas de Andalgalá, y 1 repatriado.

“Dentro de estos, algunos ya tenían resultados negativos de PCR que eso nos daba tranquilidad de estas personas y sus contactos directos anteriores a esa fecha donde no había riesgo de contagio, pero sin embargo, todos estos contactos estrechos tenían que seguir en aislamiento sanitario con sus convivientes e iban a ser retesteados para poder continuar con la vigilancia”, señaló.

“Dentro de este grupo, 15 relacionados directamente con estos casos estrechos con el caso índice han dado positivo hoy”.

“Son 20 porque dentro de la vigilancia, en Andalgalá, se vigiló intensamente el ingreso de los transportistas que tienen residencia en Andalgalá. Se realizó el testeo correspondiente y, dentro de este grupo de ingresantes, cuatro transportistas dieron positivos, sin síntomas. También dentro de la vigilancia existen repatriados que ingresan directamente desde su ingreso a Ezeiza y vienen a las diferente provincias que nosotros preventivamente hacemos que se realice el aislamiento de los correspondientes, y hoy una de estas personas a dado positivo de COVID-19.

“La mejor medida para cuidarnos es respetar el aislamiento social obligatorio en esta nueva etapa que estamos en Catamarca, para cuidarnos, para frenar estos casos que están apareciendo. Tenemos que salir lo menos posible de nuestra vivienda, tratar que salga uno por familia, usar tapaboca, tener distancia, no compartir utensilios con las personas que no se convive, lavarse bien las manos, no tocar la cara, y todo lo que compramos e ingresa del exterior hacia la casa antes de guardarlo realizarle la limpieza correspondiente”, finalizó.