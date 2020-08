Caso Facundo: “Lo que hicieron no tiene perdón”

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, dijo este domingo que su hijo “tendría que estar festejando su cumpleaños, pero que se lo arrebataron personas con uniforme azul que se creen dueños del mundo y de la vida de quien sea”, mientras afirmó sentirse fortalecida para viajar a la Ciudad de Buenos Aires, donde mañana se reunirá con el presidente Alberto Fernández.

“Tengo muchas emociones encontradas, hoy Facundo cumpliría 23 años, y voy a seguir sosteniendo lo mismo porque así lo siento, a mi hijo lo mató la Policía bonaerense de Villarino, yo sé perfectamente lo que pasó”, manifestó.

En ese sentido, la madre del joven afirmó que “cada vez más está demostrando que gente poderosa esta encubriendo la participación de la fuerza de seguridad provincial en la desaparición del joven, pero que ninguno de ellos se va a escapar, ya que lo que hicieron no tiene perdón”.

“La Justicia tiene que cambiar, hoy me tocó a mí, hoy yo lloro a mi hijo, pero escucho todos los días y me he puesto en contacto con muchas familias de chicos que ingresaron a una comisaría y después aparecieron suicidados”, agregó, y se refirió al caso de Franco Martínez, el joven de 21 años hallado ahorcado el 20 de agosto en la Reserva Ecológica porteña luego de estar desaparecido un mes.

Al respecto, expresó que a ella le “toca en los más profundo escuchar a cada una de estas personas y que nadie más las escuche”, mientras que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, “desfila en todos los programas de televisión y no tuvo la decencia de llamar a cada una de esas familias y explicarles por qué sus hijos aparecieron suicidados”.