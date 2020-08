Burdisso reveló qué estrella mundial buscó para Boca

Luego de varios meses de su salida, Nicolás Burdisso analizó su paso por Boca como secretario técnico y reconoció que en algún momento tuvo charlas con Mauro Icardi para convencerlo de que vaya al Xeneize.

“Tenía contactos preliminares para algunos jugadores. Hubo una charla con Mauro Icardi para intentar traerlo a Boca cuando estaba en duda en el Inter. Le dije que eventualmente haríamos un esfuerzo y nos iríamos a hablar con el Inter”, manifestó el ex defensor, en diálogo con Calciomercato.

En ese momento, Boca se encontraba en la búsqueda de un delantero de área que reemplace a Darío Benedetto, quien pasó a Marsella. Finalmente, el que llegó al equipo, que en ese entonces era dirigido por Gustavo Alfaro, fue Franco Soldano.

Por su parte, Burdisso reconoció que estuvo a un paso de contratar a José Palomino de Atalanta: “Intenté sacar a Palomino del Atalanta. Es otro jugador de la Serie A que quería traer a Boca. En enero de 2019, habíamos ofrecido 7 millones de euros y no podíamos ir más lejos, pero el club no tenía intención de venderlo. Y se mantuvieron firmes en su posición durante toda la negociación. No fue transferible. Al final nos dirigimos a Lisandro López, que hoy está en Boca y todavía lo está haciendo muy bien”.