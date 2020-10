Aybar dijo que no es “el lobo feroz que dicen”

Ayer, el intendente de la Municipalidad de Puerta de Corral Quemado (Belén), Enrique Aybar, presentó una licencia por 90 días en el cargo ante la Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Provincia. La presentación se dio en un contexto en el que las diferentes fuerzas políticas promueven la intervención del Municipio, ante la condena a 6 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado por la guarda, que la Justicia resolvió contra el jefe comunal.

En el período de 3 meses que dura la licencia, Aybar será reemplazado en el cargo por el viceintendente Carlos Casimiro, tal como ocurrió durante la última parte del proceso que culminó con la condena contra el intendente.

Además de presentar la licencia ante Asuntos Municipales, ayer, el jefe comunal concurrió a la Cámara Penal N° 3, donde periódicamente debe asistir por orden de la Justicia y a la salida, dialogó con la prensa. “Presenté la licencia porque quiero colaborar con la Justicia, que es lo que me piden y para que vean que tengo buena fe con respecto a todos los hechos que se vienen sucediendo”, sostuvo en primera medida.

Luego, insistió en que la causa por la que fue condenado tuvo injerencia de la política y aseguró que durante el juicio, “no me hicieron lugar a las pruebas, no tuvieron pruebas ellos tampoco, pero hay tantas cosas que uno puede hablar, pero lo dejo para Dios. Igual, confío aún en la Justicia catamarqueña”.

Aybar también cuestionó los posicionamientos en la Legislatura para intervenir el municipio. “Hay gente que no me conoce, que no conocen el pueblo, que no saben de lo que hablan. Creo que deberían dedicarse mucho a hacer los proyectos como corresponden, no conocen nada lo que es el norte, por algo la gente me votó, no debo ser tan malo si gané por el 80 % de los votos”, remarcó.

En esa línea, añadió que los legisladores “tienen que respetar la voluntad popular. Estamos en democracia, no podemos cambiar eso, y deben respetar las leyes”.

Por último, Aybar también cuestionó el papel de los grupos feministas que lucharon para que la Justicia lo juzgue, luego de años de demora e insistió en que la gente de Puerta de Corral Quemado “sabe quién soy y cómo viene la mano. Creo que tienen que tener respeto antes de decir tantas cosas que injurian, no soy el lobo feroz, no soy lo que dicen un grupo de 2 o 3 mujeres, féminas, como dicen”.

Launion