Ahora 12: El Gobierno extenderá el programa hasta marzo

Frente al impulso que tuvieron las ventas a partir del renovado “Ahora 12″ que comenzó a regir en octubre, el Gobierno ya tiene decidido que prorrogará el programa que vence a fin de mes y lo extenderá en las mismas condiciones, en principio, hasta fines de marzo. ¿Qué implica eso? Que los consumidores tendrán más tiempo para aprovechar los beneficios en términos de tasa, plazos, y los tres meses de gracia que caracterizaron al plan en los últimos casi tres meses.

El Gobierno relanzó el programa en octubre para darle mayor dinamismo a un consumo que venía planchado desde el año pasado y que con la pandemia terminó de desplomarse. Si bien dejó fuera al rubro de celulares, incorporó otros tantos e incorporó la novedad de los tres meses de gracia, que rigen de forma automática para todos los comercios que ofrezcan 12 y 18 cuotas sin interés. Es decir que si hoy un consumidor compra un bien en 12 pagos por el programa “Ahora”, recién comenzará a pagar las cuotas luego de 90 días.

Este beneficio, que traccionó fuerte las ventas a partir de octubre, y ayudó especialmente para las compras navideñas, fue fuertemente resistido por las entidades financieras, que ya venían molestas con la fuerte baja de la tasa de interés negociada durante el gobierno de Mauricio Macri. Si bien promueve ventas, “Ahora 12″ nunca fue negocio para los bancos, aunque han logrado a cambio liberar parte de los encajes.

“No hay negociación aún. Hay avances, pero pidieron renovar por 90 días y seguir charlando”, dijeron fuentes de los bancos. A su vez, desde otra entidad afirmaron: “Los bancos perciben una tasa del 15 % y una compensación por vía de encaje que no llega a compensar el costo de fondeo. Cómo está hoy, el programa no funciona. Se está tratando de hacer una propuesta sustentable”. Desde la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) están manteniendo conversaciones con los funcionarios de Desarrollo Productivo para buscar cambios, pero por el momento no lo lograron y seguirán negociando durante el primer trimestre de 2021.